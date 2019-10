Sprzedaż detaliczna zaskakuje i to negatywnie. Dane GUS za wrzesień 2019

Nowe dane GUS miały wpisać się w serię ostatnich dobrych danych z polskiej gospodarki. Tak się jednak nie stało, co budzi spore obawy o przyszłość w gospodarce, której motorem napędowym jest konsumpcja.

Przypomnijmy, że w piątek wyraźne odbicie z dołka odnotowała produkcja przemysłowa . Skalą wzrostu przebiła przy tym prognozy ekonomistów. Wcześniej ministerstwo pracy informowało o spadku bezrobocia do 5,1 proc. - najniższego poziomu od 30 lat.

Duży wpływ na sprzedaż detaliczną mają ceny, bo z czasem w naturalny sposób pomagają w tym, żeby statystyki rosły. Ile więc jest inflacji we wzroście sprzedaży, a ile większej konsumpcji? Na to pytania pomaga odpowiedzieć GUS podając sprzedaż detaliczną w cenach stałych. Według tej metodologii możemy mówić o wzroście rok do roku na poziomie 4,3 proc.