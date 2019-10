Produkcja przemysłowa w górę. Emilewicz miała rację

- To chwilowa zadyszka. Mamy nadzieję na odbicie wrześniowe i październikowe - mówiła minister Jadwiga Emilewicz po publikacji danych GUS o produkcji przemysłowej w ubiegłym miesiącu.

Urząd przekazał właśnie dane, które potwierdzają jej słowa. We wrześniu produkcja przemysłowa była wyższa niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku o 5,6 proc. Taki poziom przebił oczekiwania ekonomistów, którzy co prawda spodziewali się wzrostu, ale zaledwie 5-procentowego. W porównaniu z sierpniem wzrost był aż 10,7-procentowy.

- Nieźle, blisko naszej prognozy (6,0 proc.) - piszą na Twitterze analitycy mBank Rese.

Zobacz też: Gospodarczy huragan dotarł do Polski. "Nie jest to zaskoczeniem"

W skali dziewięciu miesięcy 2019 roku dynamika produkcji wyniosła 4,5 proc. Eliminując czynniki sezonowe (m.in. więcej dni roboczych) produkcja rosła we wrześniu o 3,5 proc. rok do roku i 1,2 proc. w porównaniu z sierpniem.

Jest powód do zadowolenia - przecież rośniemy. W dodatku dynamikę produkcji poprawia to, co najważniejsze, czyli samo przetwórstwo przemysłowe, które wzrosło o 5,7 proc. rok do roku. Górnictwo szło w górę o 2,2 proc. rdr, a energetyka o 3,9 proc. Ale w pamięci są wciąż dwa spadkowe miesiące. W czerwcu i sierpniu produkcja spadła o odpowiednio 2,7 i 1,3 proc. rok do roku.

Spowolnieniu produkcji towarzyszyła ostatnio obserwowana stagnacja w eksporcie. Sprzedaż za granicę niby jeszcze rosła, ale już jakoś tak niemrawo. W sierpniu eksport był większy o zaledwie 0,8 proc. rok do roku - podał niedawno GUS. I co ciekawe, problem nie jest z odbiorcami z Niemiec, ale bardziej z Czech, Holandii i krajów rozwijających się.

Nie jest więc całkiem tak, że uderzają w nas najbardziej problemy Niemiec z eksportem do Chin na fali wojny handlowej USA-Chiny. Przynajmniej na razie.

Więcej lokomotyw i statków

Wzrost produkcji (w cenach stałych) wystąpił w 27 działach (na 34) przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (m.in. pociągi i statki) o 44,1 proc. rdr, urządzeń elektrycznych o 14,4 proc., napojów oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - po 10 proc. oraz mebli o 8,3 proc.

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 7 działach przemysłu, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 5,9 proc. rok do roku.

Przemysł rośnie, choć sygnały silnego spowolnienia dawał ostatnio indeks PMI, czyli miernik trendu, liczony przez międzynarodową firmę badawczą IHS Markit na podstawie ankiet menadżerów do spraw zakupów. Według najnowszego raportu, PMI dla polskiego przemysłu spadł z 48,8 pkt do 47,8 pkt. Nowe zamówienia spadły w najszybszym tempie od ponad dekady (drugi taki wynik w historii badań), co uzasadniano osłabieniem popytu na rynku krajowym i na rynkach Europy Zachodniej. Prognozy producentów odnośnie poziomu produkcji w nadchodzących 12 miesiącach były najsłabsze od początku badań, czyli od 2012 roku.

- Badane firmy zaraportowały słaby popyt płynący z rynków Europy Zachodniej, szczególnie z Niemiec i z Francji, co zgadza się ze wstępnymi wynikami badań dla sektora wytwórczego strefy euro opublikowanymi pod koniec września - komentował Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit..

Co ciekawe, to akurat Niemcy i Francja w tym roku trzymały nasz eksport na przyzwoitym poziomie. Problemy zgłaszane na tych właśnie kierunkach to może być zły znak dla całej gospodarki. Na szczęście na razie obawy menadżerów się nie materializują.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: gospodarka , produkcja przemysłowa, gus, wiadomości

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące