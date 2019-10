PMI dla przemysłu. Prognozy produkcji najsłabsze w historii

Indeks PMI dla polskiego przemysłu spadł z 48,8 pkt do 47,8 pkt. Wynik okazał się minimalnie gorszy od prognoz. Ekonomiści prognozowali 47,9 pkt.

"Według najnowszych wyników badań PMI przeprowadzonych przez IHS Markit we wrześniu kondycja polskiego przemysłu ponownie się pogorszyła. Nowe zamówienia spadły w najszybszym tempie od ponad dekady (drugi taki wynik w historii badań), co uzasadniano osłabieniem popytu na rynku krajowym i na rynkach Europy Zachodniej" - czytamy w komunikacie.

Gospodarczy huragan dotarł do Polski. "Nie jest to zaskoczeniem"

Eksperci wskazują, że w efekcie tempo spadku produkcji, aktywności zakupowej oraz poziomu zaległości przyspieszyło. Patrząc w przyszłość, prognozy producentów odnośnie poziomu produkcji w nadchodzących 12 miesiącach były najsłabsze od początku istnienia badań, czyli 2012 roku. Ze względu na presję konkurencyjną przedsiębiorcy z sektora wytwórczego nie podnieśli we wrześniu cen swoich wyrobów, co zahamowało trwającą od niemal trzech lat inflację.

- We wrześniu polscy producenci musieli sprostać nieprzychylnym wiatrom wiejącym z dwóch kierunków, zarówno popyt na rynku krajowym jak i na rynkach europejskich był słaby, co doprowadziło do najszybszego od ponad dekady spadku nowych zamówień - komentuje Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit.