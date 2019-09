Produkcja przemysłowa w dół. Emilewicz: to chwilowa zadyszka

To o tyle zaskakujące, że ekonomiści szacowali wzrost produkcji. Co prawda nieco mniejszy niż w ostatnim czasie, ale takiego spadku raczej mało kto się spodziewał.

Eksperci podkreślają, że to efekt spowolnienia, które dotknęło już zachodnią Europę. I teraz przyszło do Polski.

- Uznajemy, że to jest chwilowa zadyszka. W sierpniu mieliśmy jeden dzień roboczy mniej. Tutaj upatrujemy przyczyn tego nieco większego niż zakładaliśmy spadku. Bo to, że będzie spadek, to wiedzieliśmy - powiedziała szefowa resortu, cytowana przez PAP.