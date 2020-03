Polimex-Mostostal ma prawomocny wyrok zasądzający na rzecz spółki 40,4 mln zł

"W I instancji, Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział II Cywilny zasądził na rzecz emitenta kwotę roszczenia w wysokości 17,5 mln zł. Wyrokiem wydanym w dniu dzisiejszym, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w przedmiotowej sprawie, w ten sposób że: i kwotę ogólną zasądzonego roszczenia podwyższył z kwoty ok. 17,5 mln zł do kwoty ok. 26,1 mln zł; ii sprecyzował, że odsetki do dnia 31 grudnia 2015 r. są odsetkami ustawowymi, a od dnia 1 stycznia 2016 r. odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz oddalił apelację zamawiającego w całości, oddalił apelację emitenta w pozostałym zakresie i zasądził koszty postępowania apelacyjnego na rzecz emitenta w kwocie ok. 53,6 tys. zł" - czytamy w komunikacie.