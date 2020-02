Polska, Niemcy, Francja i Włochy chcą zmiany ocen fuzji i definicji rynków w UE

Za miesiąc Komisja Europejska ma ogłosić strategię przemysłową Unii Europejskiej, zawierającą m.in. reformę prawa konkurencji.

Ministrowie Peter Altmaier, Stefano Patuanelli, Bruno Le Maire oraz Jadwiga Emilewicz wystosowali list w sprawie modernizacji europejskiego prawa dotyczącego konkurencji do nowo powołanej wiceprzewodniczącej wykonawczej i Komisarz ds. Konkurencji Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

"Obecnie, europejskie spółki muszą konkurować z podmiotami zagranicznymi, które w pewnych przypadkach otrzymują znaczące wsparcie państwa siedziby, albo z tytułu działania na chronionym rynku wewnętrznym, w niektórych sytuacjach w znacznym wymiarze. Sytuacja ta wymaga dokładnej oceny oraz modernizacji obowiązujących wytycznych Komisji Europejskiej dot. oceny fuzji horyzontalnych i definiowania rynków właściwych, by zapewnić uczciwą i niezakłóconą konkurencję oraz wprowadzić bardziej uzasadnioną i rozsądną elastyczność, by lepiej reagować na interwencje państw trzecich oraz potencjalną konkurencję oraz rozpatrywać, oddzielnie dla każdego przypadku, skuteczność i wykonalność behawioralnych środków zaradczych, w szczególności jeżeli warunki konkurencji mogą ulec zmianie w perspektywie krótkoterminowej, gwarantując uczciwą konkurencję na rynku wewnętrznym" - czytamy w liście.

Zdaniem ministrów, celem ogólnym jest wyrównanie szans poprzez zwiększenie wydajności i skuteczności narzędzi polityki konkurencji w zwalczaniu potencjalnych nadużyć podmiotów gospodarczych spoza UE na jednolitym rynku, w tym spółek skarbu państwa lub spółek otrzymujących dofinansowanie od rządów i tym samym, zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu i europejskich łańcuchów wartości, bez jednoczesnego zakłócania konkurencji na właściwych rynkach europejskich, w wyniku czego mogłyby pojawić się negatywne skutki po stronie naszych konsumentów i przedsiębiorstw. Wymaga to przyjęcia niezwykle pragmatycznego podejścia, biorącego pod uwagę możliwe różnice w poziomie odpowiedzialności i przejrzystości realnie możliwego do uzyskania w odniesieniu do zachowań rynkowych spółek europejskich i pozaeuropejskich.

"Komisja powinna również w jasny sposób przedstawić interesariuszom efektywność możliwą do osiągnięcia w wyniku fuzji przedsiębiorstw oraz ocenę skutków dla konkurencji w branży podczas ocen fuzji: konkretne wytyczne, które zostaną opracowane w ciągu najbliższych tygodni, mogłyby zwiększyć zakres efektywności brany pod uwagę podczas analizy konkurencyjności. Dlatego też wzywamy Komisję do przedstawienia poprawionej wersji wytycznych dot. kontroli fuzji przedsiębiorstw w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań w zakresie ww. kwestii" - czytamy także.

Drugim wyzwaniem dla polityki konkurencji jest pojawienie się dużych graczy w obszarze gospodarki cyfrowej działających poprzez gromadzenie danych i niespotykane efekty sieciowe, którzy w rezultacie mają duży wpływ na rynek i nadmierną siłę rynkową na sąsiednich lub wschodzących rynkach.

"W związku z tym sugerujemy, by Komisja Europejska priorytetowo traktowała sporządzenie projektów propozycji mających na celu wdrożenie ram definiujących i regulujących 'platformy cyfrowe o pierwszorzędnym znaczeniu dla konkurencji' na poziomie europejskim. Z uwagi na ogromne znaczenie tej kwestii, chcielibyśmy również podkreślić wagę ambitnego harmonogramu w tym zakresie. W naszej opinii, propozycje Komisji powinny zostać ogłoszone do końca drugiego kwartału 2020 r. Dlatego też, należy szybko, tj. w ciągu najbliższych tygodni, określić priorytetowe prace zmierzające do realizacji tego celu, które należy wykonać w bliskiej współpracy z państwami członkowskimi" - czytamy także.

Ministrowie zwracają także uwagę, że europejskie firmy i europejscy przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do bardziej przejrzystych informacji nt. rodzajów dozwolonej współpracy między przedsiębiorstwami, Komisja powinna także rozszerzyć swoje możliwości w związku z rynkami cyfrowymi oraz wyzwaniami gospodarki cyfrowej i powinna również zwiększyć poziom wiedzy fachowej w ramach DG COMP, uzyskując pomoc specjalistów z danego sektora należących do innych Dyrekcji Generalnych w celu wypracowania bardziej szczegółowego i wszechstronnego podejścia do rynków, na które wpływają fuzje przedsiębiorstw.

"Dlatego też, wzywamy Komisję do przyjęcia planu roboczego w ciągu najbliższych kilku tygodni, który będzie zawierał praktyczne propozycje i zasady pozwalające sprostać konkretnym wyzwaniom" - czytamy także.

Jadwiga Emilewicz wielokrotnie zwracała uwagę w mediach, że Polska aktywnie bierze udział w dyskusjach o reformie polityki konkurencji w UE umożliwiającej bardziej dynamiczny rozwój przemysłu i lepsze sprostanie nowym wyzwaniom rynków w UE, takim jak cyfryzacja, zazielenianie przemysłu czy rosnąca presja ze strony globalnych rywali.

