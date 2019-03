Porta KMI Poland zwiększyła udział eksportu do 28% całości sprzedaży w 2018 r.

Firma umacnia swoją obecność m.in. za wschodnią granicą Polski, gdzie w zeszłym roku zanotowała wysoką dynamikę sprzedaży. Spośród wszystkich krajów byłego bloku wschodniego na uwagę zasługuje eksport na Białoruś, gdzie firma wypracowała 33% wzrostu sprzedaży w ujęciu rocznym. Porta rozwinęła w zeszłym roku także sprzedaż do Rosji i krajów bałtyckich. Większość sprzedaży na tych rynkach to zamówienia składane przez deweloperów budujących hotele, placówki medyczne czy obiekty, takie jak Sąd Najwyższy w Mińsku lub stadion Dynama Mińsk, przypomniano.

"Sprzedaż inwestycyjna to lokomotywa napędzająca znaczną część naszego eksportu i głównie tam, gdzie zamówienia obiektowe odgrywają decydującą rolę, odnotowaliśmy znaczące przyrosty sprzedaży. Klientów zdobywamy przede wszystkim ofertą asortymentową i możliwością wykonania niestandardowych produktów w dużej liczbie. To właśnie zamówienia na drzwi techniczne, często o nietypowych gabarytach czy wykończeniu, były ważną pozycją w zleceniach inwestycyjnych w 2018 r. Umożliwiły to inwestycje w technologie produkcji, których dokonaliśmy w ostatnim czasie w naszych fabrykach" - wyjaśnił wiceprezes i dyrektor zarządzający Porta KMI Poland Łukasz Luto, cytowany w komunikacie.

Porta rozwija także eksport na zachód Europy. Drzwi polskiego producenta znajdują nabywców w krajach, takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Malta, Islandia czy Francja. Na tym ostatnim rynku większość eksportu to sprzedaż detaliczna, która w minionym roku wzrosła o ponad jedną czwartą (26% r/r). Poza Europą Porta KMI Poland jest obecna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Wietnamie. W przypadku tego ostatniego sprzedaż eksportowa firmy w 2018 r. wzrosła więcej niż dwukrotnie. Było to możliwe za sprawą realizacji dostaw do dużych inwestycji deweloperskich. Aktualnie firma wykonuje zamówienia do kolejnych budów, a ich wartość pozwala już dziś szacować, że rok 2019 będzie również bardzo udany pod względem rozwoju eksportu do Wietnamu, podano również.