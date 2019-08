Pozbud T&R wydzielił produkcję okienno-drzwiową do osobnej spółki

"Proces ten zostanie przeprowadzony w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność produkcyjną, skupioną wokół zakładu produkcyjnego w Słonawach do nowo zawiązanej celowej spółki kapitałowej - spółki akcyjnej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w jej kapitale zakładowym . Na zbycie zorganizowanej części emitent posiada zgodę akcjonariuszy. [...] Realizację powyższej koncepcji spółka zamierza sfinalizować do 31 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Drugim kluczowym założeniem strategii reorganizacji grupy kapitałowej Pozbud T&R, co do którego zarząd podjął 1 sierpnia 2019 roku decyzję, jest zawiązanie w 100 % zależnej od Pozbud T&R spółki kapitałowej dla realizacji II etapu inwestycji developerskiej pod nazwą Strzeszyn Zacisze i wniesienie do niej nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, położonej w Poznaniu, będącej własnością spółki, wraz z przynależnymi do tej inwestycji aktywami i zobowiązaniami, poinformowano także.