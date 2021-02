PRCH: Odwiedzalność obiektów handl. 1-7 II była o 20% niższa od ubiegłorocznej

"Wskaźnik PRCH Daily Footfall Index opisujący poziom odwiedzalności w galeriach handlowych, w pierwszym tygodniu lutego był średnio o 20% niższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największą popularnością cieszyła się sobota, 6 lutego, gdy odwiedzalność wyniosła 82% wartości ubiegłorocznych. Większe zainteresowanie klientów zakupami w pierwszym tygodniu handlu po 5 tygodniach lockdownu, to efekt odrabiania zaległości zakupowych. Przewidujemy, że odwiedzalność w kolejnych tygodniach będzie na poziomie ok. 70-75% w stosunku do ub. roku" - czytamy w komunikacie.