PRCH: Odwiedzalność obiektów handl. 19-25 X wyniosła 70% ubiegłorocznej

"PRCH, które zrzesza ponad 200 największych podmiotów działających w branży nieruchomości handlowych stoi na stanowisku, iż wprowadzanie dodatkowych ograniczeń dla handlu jest nieuzasadnione. Klienci przychodzą obecnie do galerii po to, żeby zaspokoić najważniejsze potrzeby zakupowe, w centrach nie ma tłumów, obowiązują godziny dla seniorów oraz ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą przebywać w sklepie. Dodatkowo branża jest przygotowana do bezpiecznej obsługi klientów. Przygotowaliśmy się do realizacji naszych zadań uwzględniając zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, dzięki stosowaniu najwyższych standardów sanitarnych (np. nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących, czy regularna i częsta dezynfekcja miejsc dotykanych przez ludzi) oraz szerokim działaniom informacyjno-edukacyjnym kierowanym do klientów" - powiedział dyrektor generalny PRCH Radosław Knap, cytowany w komunikacie.