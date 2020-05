budownictwo 1 godzinę temu

PRCH: Odwiedzalność obiektów handlowych 18-24 V wyniosła 73-79%

Odwiedzalność obiektów handlowych w trzecim tygodniu po ich ponownym otwarciu (18-24 maja) utrzymuje się na poziomie od 73% do 79% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), powołując się na dane od zarządców 81 centrów i parków handlowych w Polsce, których łączna powierzchnia najmu wynosi 3,18 mln m2, co stanowi reprezentację 25% rynku.