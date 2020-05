Premium Fund przejął Glass Cannon Games - twórcę gry 'Jars'

Glass Cannon Games to zarejestrowana w Iławie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, twórca tytułu "Jars". Przejmowana spółka posiada autorskie prawa majątkowe do tej gry, które dzięki transakcji zasilają portfolio Grupy Premium Fund.

"Przejęcie Glass Cannon Games jest zgodne z naszymi planami w zakresie produkcji i dystrybucji gier mobilnych. Mocnym atrybutem Glass Cannon Games jest tytuł 'Jars'. Jako Premium Fund poszukujemy w produkcjach naszych spółek innowacji, których w tym tytule nie brakuje. To midcore'owa gra o unikalnej grafice i rozbudowanej rozgrywce. Tytuł łączy w sobie cechy gry logicznej i mechanikę tower defendera. Takiej produkcji jeszcze nie mamy w naszej kuźni. Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc w rozwoju tego świetnego produktu, by wkrótce pokazać go szerszej publiczności" - powiedział prezes Premium Fund Edward Mężyk, cytowany w komunikacie.

Umowa zakłada udział dotychczasowego wspólnika w nadwyżce zysków z komercjalizacji gry "Jars" z jej twórcami. Siostrzaną spółką Glass Cannon Games jest Glass Cannon Games Unplugged, która pozostała w dotychczasowych rękach. Planowana jest współpraca między firmami, podkreślono.

Według cytowanych w materiale analityków, w tym roku przychody segmentu gier mobilnych wzrosną o około 13,3% wobec 11,3% zakładanych jeszcze w grudniu 2019 r.

"Kluczem do przyspieszenia stało się zwiększenie zaangażowania graczy, którzy dzięki niskiej barierze wejścia do gry, skorzystali z możliwości wspólnej zabawy ze znajomymi w świecie wirtualnym. Niezależnie od czynników okresowych, rynek gier mobilnych notuje od kilku lat największe wzrosty. To obiecujące perspektywy dla Premium Fund, która dzięki inwestycji w kolejny podmiot w segmencie, będzie czerpać korzyści z długofalowych trendów" - dodał Mężyk.

W celu przyspieszenia rozwoju i zgromadzenia społeczności inwestorów zainteresowanych gamingiem Premium Fund prowadzi obecnie kampanię crowdfundingową na platformie Crowdway.pl. W ofercie akcji o wartości do 2 mln zł spółka chce pozyskać od crowdinwestorów środki na innowacyjne produkcje w segmencie gier mobilnych. Akcja trwać będzie do 1 czerwca br.

Premium Fund (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen) zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2010 roku. W kwietniu 2019 r. w akcjonariacie spółki pojawili się January Ciszewski oraz Artur Górski, którzy w niedalekiej przeszłości doprowadzili do połączenia spółek Laser-Med oraz One More Level.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące