Prezes ARM: Szczepienia populacyjne rozpoczną się w przyszłym tygodniu

"W tym tygodniu [od 25 stycznia] rozpoczynamy zupełnie nowy etap, jeśli chodzi o szczepienia, rozpoczynamy szczepienia populacyjne. Również dla dystrybucji jest to olbrzymie wyzwanie, ponieważ do tej pory wysyłaliśmy szczepionki do około 600 szpitali, a w przyszłym tygodniu - właściwie w ten weekend - rozpoczyna się dystrybucja szczepionek do ponad 5 tys. punktów. Planujemy te dostawy zrealizować do poniedziałku rano, tak żeby faktycznie mogły rozpocząć szczepienia w poniedziałek i kontynuować je przez kolejne pięć dni" - powiedział Kuczmierowski podczas konferencji prasowej.