Prezes GPW: Platforma oparta na blockchain wystartuje w II połowie 2021 roku

"Podtrzymuję ten termin, niezależnie od regulacji. Nie wiemy, czy będą jeszcze regulacje, ale i tak ją uruchomimy, na bazie dzisiejszych przepisów" - stwierdził Dietl w rozmowie z ISBnews.TV.

Poinformował, że główny problem, który miała giełda dotyczył szyfrowania i deszyfrowania smart contracts - inteligentnych kontraktów. Jest on systematycznie rozwiązywany dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). "To jest projekt badawczo-rozwojowy, ale z dużym, bardzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością - widzimy, że to rozwiązanie będzie gotowe" - wyjaśnił.

"Z kolei platforma emitowania tokenów, której jesteśmy partnerem, ma coraz więcej zapytań. Będą się pojawiać emisje tokenów. Wydaje mi się, że zbierze się dostatecznie duża pula tokenów, dających prawo do części przychodów i ona będzie wyemitowana. [...] Technologia to jedna rzecz, a druga to biznes" - dodał prezes.

Zdaniem Dietla, bez wsparcia NCBR powstałoby niedoskonałe rozwiązanie lub GPW po prostu kupiłaby gotowy produkt do wdrożenia. "A tak będziemy mieli swoje (rozwiązanie) i będzie ono zdecydowanie lepsze i dużo bezpieczniejsze. Chcielibyśmy, żeby w II połowie przyszłego roku pojawił się pierwszy token. Ci, którzy, obejmują dzisiaj tokeny, powinni się liczyć z tym, że będą mogli oczywiście je trzymać i mieć przychody z gry. Będą mogli też nimi, z dużym prawdopodobieństwem, obracać, jeśli stwierdzą, że chcą wcześniej odzyskać gotówkę" - wyjaśnił.

Prezes podkreślił, że cały czas trwa przegląd inicjatyw strategicznych GPW i modyfikowane są terminy.

"Private market planowaliśmy uruchomić wcześniej. Zaczęliśmy od platformy crowdfundingowej GPW. Zgłosiło się tylko jedno biuro maklerskie. Teraz jest kolejna legislacja unijna, obligatoryjnie podnosząca limit na crowdfunding do 5 mln euro. To na polskie warunki całkiem przyzwoita emisja. Wydaje się, że ta platforma trochę wyprzedziła swój czas i coraz więcej biur maklerskich jednak będzie się chciało pochylić nad tą bezprospektową formą emitowania. Już teraz można zapoznać się z naszą platformą. Jest to fajne przedsięwzięcie, pomagające oswoić crowdfunding" - stwierdził Dietl.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.