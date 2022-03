Prezes InPostu z jasną deklaracją w sprawie przejęcia spółki. Wiadomo, co stało się po wybuchu wojny

Brzoska: ja się nigdzie nie wybieram

Prezes udzielił komentarza przy okazji prezentacji wyników finansowych InPostu. Spółka podsumowała 2021 rok. Okazało się, że jej przychody wzrosły w rok o 82 proc. do 4,6 mld zł. Przełożyło się to na zysk netto w kwocie 491,3 mln zł . To spory progres. Rok wcześniej zyski były na poziomie 351,5 mln zł.

Wojna w Ukrainie wywołała tąpnięcie

"Z tego, co widzimy, bardzo duża część tego popytu się odbudowała w drugiej połowie marca. (...) Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że rynek wrócił do równowagi. Jest to bardzo złudna konkluzja. W naszym przekonaniu, w ocenie większości ekonomistów, wpływ wysokiej inflacji i stóp procentowych na popyt konsumencki, na siłę nabywczą dopiero zacznie być widoczny w drugim i trzecim kwartale tego roku, więc my patrząc przez pryzmat dzisiejszej sytuacji, raczej oczekujemy, że druga część roku będzie dużo słabsza popytowo" - ostrzegł wiceprezes.