Prezes PGNiG: Doprowadzenie gazu z Jamału do Ostrołęki nie zwiększy bezp. energ.

"Spodziewamy się, że Rosja i Gazprom zaczną lobbować za podpisaniem nowego kontraktu, czy umowy międzyrządowej. Od 1993 roku podpisano już kilkadziesiąt aneksów do kontraktu jamalskiego oraz do umowy międzyrządowej. Jeszcze żaden z nich nie był dla Polski korzystny. Obawiam się, że żadna nowa, wymuszona przez Rosjan w przyszłości umowa, też nie będzie. Tymczasem w polskiej przestrzeni publicznej pojawiają się pomysły, aby wybudować nowe wyjście z gazociągu jamalskiego we wschodniej Polsce i w tej sposób zapewnić dostawy rosyjskiego gazu najpierw do elektrowni w Ostrołęce. To są pomysły, które niczym się nie różnią od koncepcji budowy gazociągu Jamał II, tzw. pieremyczki czy połączeń elektroenergetycznych na Białoruś i do Obwodu Kaliningradzkiego. Ich cechą wspólną jest to, że nie zwiększają bezpieczeństwa energetycznego kraju, wręcz przeciwnie - uzależniają naszych odbiorców od pozarynkowych kaprysów dostawcy" - powiedział Woźniak w wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie".