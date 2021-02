Prezes PKN Orlen chce wybrać wykonawcę Ostrołęki C w ciągu kilku miesięcy

Pod koniec ub.r. Orlen podał, że pozyskał partnera do realizacji inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Podpisana trójstronna umowa gwarantuje PKN Orlen i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51%, zaś PGNiG obejmie 49% udziałów. Jednocześnie PKN Orlen i PGNiG zawarły aneks do umowy z 2016 r., który gwarantuje stabilne dostawy gazu do końca 2027 r. dla instalacji produkcyjnych Grupy Orlen w Polsce, w tym do elektrowni w Ostrołęce.