Prezydent: Formuła zawieszenia spłaty kredytów będzie gotowa do poniedziałku

"Nie ma w tej chwili żadnego niepokoju w polskim sektorze bankowym, banki są stabilne - to przede wszystkim bardzo chcę zasygnalizować - ale jest z ich strony wola tego, aby wyciągnąć rękę do klientów w sposób ponadstandardowy i pomóc wszystkim tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji" - powiedział Duda podczas konferencji prasowej po spotkaniu z przedstawicielami instytucji finansowych.

Chodzi o to, żeby kredytobiorca mógł zwrócić się do swojego kredytodawcy - bez wizyty w oddziale, poprzez kanały zdalne - z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu na kilka miesięcy, bez żadnych konsekwencji (oprócz wydłużenia o tych kilka miesięcy okresu spłaty). Przy tym procedura miałaby odbywać się w sposób uproszczony, bez dodatkowych zaświadczeń itp.

"Chodzi o to, żeby w łatwy sposób, dostępny dla każdego, klient mógł zawiesić z własnej woli spłacanie kredytu co najmniej na kilka miesięcy - tutaj propozycje były różne: od 3 do 6 miesięcy. Wola ze strony sektora bankowego, żeby takie rozwiązanie przyjąć, jest - przynajmniej ze strony tych największych banków, za co jestem ogromnie wdzięczny" - stwierdził prezydent.