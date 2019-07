Prognozy PKB. Euler Hermes: Światowa gospodarka w impasie

Eksperci Euler Hermes obniżyli prognozy dla handlu międzynarodowego i w konsekwencji spodziewają się niższe wzrostu światowego PKB. W tym i przyszłym roku ma wynieść 2,7 proc. W ubiegłym roku było to 3,1 proc.

Biorąc pod uwagę panującą obecnie na świecie niepewność oraz fakt, że dług publiczny USA stanie się w czwartym kwartale 2020 roku źródłem niestabilności, amerykańska gospodarka urośnie o 2,5 proc. w 2019 i o 1,7 proc. w 2020 roku. Jednocześnie Chiny spowolnią do 6,2-6,3 proc.

Analitycy ostrzegają, że nadmiar taniego pieniądza może prowadzić do recesji.

"Na chwilę obecną mamy w szczególności do czynienia z rozdźwiękiem między czynnikami fundamentalnymi, a rynkiem kapitałowym, który w przyszłości może doprowadzić do niestabilności. Kolejna recesja, prawdopodobnie płytsza i krótsza niż poprzednia, będzie testem zdolności spółek i potęg gospodarczych do podjęcia odpowiednich działań w odpowiednim momencie, ponieważ tradycyjne narzędzia polityczne i siła współpracy międzynarodowej ulegną osłabieniu" - czytamy w raporcie.