Projekt OncoArendi na liście rekomendowanych do dofinansowania NCBR

"Zgodnie z udostępnionymi przez NCBR wynikami ocenionych projektów, projekt emitenta pt. 'Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej' znalazł się na 20 miejscu na liście projektów małych przedsiębiorstw rekomendowanych do dofinansowania w ramach wyżej wymienionego konkursu" - czytamy w komunikacie.

Całkowity koszt projektu spółki ma wynieść ok. 31 mln zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to ok. 22 mln zł.