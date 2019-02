Przegląd informacji ze spółek

Idea Bank i Getin Noble Bank podjęły decyzję o dopuszczeniu wybranych funduszy private equity do procesu due diligence od dnia 4 lutego 2019 r. oraz rozpoczęciu z nimi rokowań dotyczących struktury transakcji, podały instytucje w dwóch odrębnych komunikatach.

Orbis, w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z dnia 20 grudnia 2018 r., przeniósł na spółkę deweloperską prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 60, o łącznej powierzchni 7 919 m2 za pierwotnie uzgodnioną cenę w wysokości 44,0 mln zł netto, podała spółka.

Enter Air podpisał z Itaka Holdings dwuletnią umowę o współpracy, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy w pierwszym roku, wynosi 75 mln USD (ok. 279,3 mln zł).

Spółka Bioeko Grupa Tauron podpisała umowy ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczące sprzedaży i zagospodarowania ubocznych produktów spalania i produktów powstałych w wyniku procesu odsiarczania spalin z bloku energetycznego 910 MW. Jest to część działań związanych z reorganizacją obszaru ubocznych produktów spalania w Grupie Tauron.

Połączenie Stokrotki i Sano, działających w Polsce sieci detalicznych należących do Maxima Grup, zostało dziś sfinalizowane, podała Stokrotka. Połączone spółki będą działać pod marką Stokrotka. Zmiana nazwy sklepów Sano będzie przebiegała stopniowo, a zakończenie procesu planowane jest w ciągu pierwszej połowy bieżącego roku.

CFI Holding, który zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie Work Service do ok. 15%, zamierza mocniej zaangażować się operacyjnie w działalność tej spółki, poinformował wiceprezes Michał Bartczak. CFI Holding nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania kapitałowego w Work Service.

Vantage Development wprowadził do oferty 121 lokali w nowej inwestycji Buforowa 89 we Wrocławiu, podała spółka. Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach, a pierwsze lokale zostaną oddane do końca września 2020 roku.