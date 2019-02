Przegląd informacji ze spółek

Energa rozpoczęła budowę magazynu energii elektrycznej o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh we współpracy z Hitachi i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), podała spółka. Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra pod Pruszczem Gdańskim. Uruchomienie magazynu przewidziano na II połowę 2019 r.

Konsorcjum Sygnity (lider) oraz DHI Polska (partner) zawarło z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni umowę, której przedmiotem jest wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków, podało Sygnity. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniesie ok. 30,3 mln zł brutto, przy czym udział Sygnity jako lidera konsorcjum w wynagrodzeniu został przez strony konsorcjum określony na ok. 16 mln zł brutto.

Asseco, wykorzystując doświadczenia w informatyzacji placówek medycznych, stworzyło dedykowaną pacjentom aplikację Informacje Medyczne, podała spółka. Jest to pierwszy taki produkt na polskim rynku. Umożliwia on zarządzanie informacjami, udostępnianymi przez jednostki medyczne i korzystanie z nich za pośrednictwem smartfonów.

CDRL zanotowało 11,3 mln zł przychodów z polskiej sieci detalicznej i 2,3 mln zł w kanale e-commerce w styczniu, co oznacza spadek wobec odpowiednio:11,7 mln zł i 2,6 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Medyczne Centrum Telemonitoringu, spółka z grupy Nestmedic, podpisało umowę sprzedaży systemu Pregnabit z Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego - Szpital Miejski w Zabrzu, które po zakończonych testach systemu Pregnabit wprowadza go do oferty usług medycznych, podał Nestmedic. To druga umowa sprzedaży ze szpitalem publicznym w Polsce.