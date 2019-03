Przegląd informacji ze spółek

Oferta Budimeksu za 616,42 mln zł netto została najwyżej oceniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. "Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320" (pierwotnie LOT C - odcinek Dęblin - Lublin) w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I", podał Budimex.

Gra "God's Trigger" trafi 18 kwietnia br. do sprzedaży na platformach PC (Steam), Microsoft Xbox One oraz Sony Playstation 4, poinformował One More Level. Dzisiaj rozpoczyna się kampania marketingowa tej produkcji w Europie oraz w Ameryce Północnej.