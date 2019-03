Przegląd informacji ze spółek

LC Corp zawarł w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rokokowej, o powierzchni 0,8564 ha za cenę netto 6,8 mln zł (tj. 8,37 mln zł brutto) pod ok. 29 mieszkań, podała spółka.

Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący

GetBack w restrukturyzacji otrzymał od Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ( TFI ) pozew o ustalenie tego, że do rozwiązania umowy ramowej zawartej pomiędzy spółkami 9 sierpnia 2017 r. doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack, podała spółka. GetBack podjął kroki prawne nakierowane na ochronę sfery praw i interesów w ramach postępowania cywilnego zainicjowanego wyżej powołanym powództwem.

Prawie 40 spółek z Polski i innych krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej spotka się dziś i jutro z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi podczas konferencji CEE Capital Markets. Jest to siódma edycja wydarzenia organizowanego przez PKO Bank Polski w Londynie, podał bank.

zyb Grzegorz - strategiczna inwestycja Tauron Wydobycie - będzie pierwszym w historii polskiego górnictwa węglowego szybem głębionym z tzw. wieży szybowej ostatecznej, podała spółka. Jest to nowatorska konstrukcja, która będzie wykorzystywana zarówno podczas głębienia szybu, jak i po oddaniu go do użytkowania. Budowany w Jaworznie w Zakładzie Górniczym Sobieski Szyb Grzegorz osiągnie pełną funkcjonalność w 2023 roku. Aktualne zaawansowanie realizacji inwestycji wynosi 29%.