Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w maju 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 21,4 mln zł i były wyższe o 12,68% r/r, podała spółka .

Rada nadzorcza Maxcom odwołała członków zarządu spółki wspólnej kadencji, tj.: prezesa Arkadiusza Wilusza oraz wiceprezesa Andrzeja Wilusza i powołała te osoby do składu zarządu na wspólną 3-letnią kadencję, podał Maxcom.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 9,2% r/r do 740,5 mln zł w maju 2019 r., podała spółka.

Zarząd GetBack w restrukturyzacji przekazał do wybranych podmiotów zaproszenia do podjęcia rozmów i ewentualnie negocjacji w przedmiocie nabycia przez te podmioty wybranych portfeli wierzytelności, które znajdują się w takich funduszach sekurytyzacyjnych jak Centauris 2 NSFIZ; EGB Wierzytelności 2 NSFIZ; GetPro NSFIZ; Univers 3 NSFIZ, jak również portfeli wierzytelności znajdujących się u spółki, podał GetBack.

Comarch podpisał umowę na migrację domeny świadczeniowej KSI ZUS do architektury x86 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), podała spółka. Całkowita wartość umowy wyniesie maksymalnie 38,1 mln zł brutto.

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 110 065 020 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 60 zł na akcję, podała spółka.

Ultimate Games zawarło z Nesalis Games umowę, na podstawie której uzyskało licencję do wydania gry "City Eye" na PC, podała spółka.

CDRL oczekuje, że marża brutto na sprzedaży może być niższa o 1-2 pkt proc. w krajowych sklepach wobec poziomu 60,4% zanotowany w 2018 r. poinformował ISBnews wiceprezes Tomasz Przybyła. Spółka oczkuje także zwiększenia udziału sprzedaży e-commerce w całości przychodów w Polsce do ok. 15% w tym roku.

Blok energetyczny nr 1 o mocy 370 MWe w Elektrowni Bełchatów zakończył pracę po 38 latach działania, podała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Od momentu przyłączenia go do sieci 29 grudnia 1981 r. przepracował ponad 240 tys. roboczogodzin i wyprodukował ponad 78 773 000 MWh energii elektrycznej, która trafiała do około 800 tysięcy gospodarstw domowych.