Przegląd informacji ze spółek

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 35,9 mln zł w czerwcu 2019 r., co oznacza wzrost o 8% r/r, podała spółka.

HM Inwest złożył wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie 2 336 312 akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Wnioskowany dzień debiutu akcji spółki na rynku regulowanym GPW to 18 lipca 2019 r.

Silvair zawarł z Osram GmbH umowę dotyczącą dostawy, udzielenia licencji oraz świadczenia usług, na podstawie której Silvair zobowiązał się dostarczyć oprogramowanie Silvair Firmware wraz z kompletem narzędzi służących do wdrażania go na linii produkcyjnej, podała spółka.

Grupa Orlen rozpoczęła postępowanie na 2 tysiące wagonów do przewozu produktów rafineryjnych i petrochemicznych, podał koncern. Oferty mogą być składane od dziś do 29 lipca.

iFun4all zatwierdził zmianę swojej nazwy na Draw Distance, podała spółka. Zapowiada w II półroczu premiery trzech gier: "Ritual: Crown of Horns", "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York", a także małej gry w ramach programu wydawniczego. Planuje ponadto start fazy koncepcyjnej nowego projektu o roboczym tytule Project IF-9.