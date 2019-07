Przegląd informacji ze spółek

Oferta Mostostalu Warszawa , warta 609 mln zł netto, została wstępnie wybrana przez GE Power Sp z o.o. na realizację zadania podwykonawczego pn.: "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V32 i V33", podał Mostostal.

Boruta-Zachem opublikował memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Celem jest pozyskanie z emisji ok. 10,6 mln zł na zasilenie kapitału obrotowego, a także jako wkład własny do realizowanej inwestycji w ramach projektu unijnego.

Torpol zawarł z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście umowy na dwa zadania w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" o wartości ok. 936 mln zł netto (ok. 1 152 mln zł brutto) i ok. 508 mln zł netto (ok. 624,9 mln zł brutto), podała spółka. Aktualnie wartość portfela zamówień Torpolu wynosi ponad 4 mld zł netto.