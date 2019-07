Przegląd informacji ze spółek

mBank zdecydował o zwiększeniu puli środków dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) do 1 mld zł z przyznanych dotychczas 500 mln zł, podał bank.

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (Polenergia ENS) - spółka zależna Polenergii - otrzymała decyzje Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotyczące korekt kosztów osieroconych na łączną kwotę ok. 39,8 mln zł, podała grupa.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i jej spółki zależne PGE Energia Ciepła (PGE EC), PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz PGE Energia Odnawialna (PGE EO) zawarły umowę inwestycyjną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia (TFI Energia), które planuje utworzyć Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje, podała PGE. Inwestorzy zobowiązani będą do dokonania wpłat do funduszu w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1,5 mld zł do końca okresu dostosowawczego funduszu.