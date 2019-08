Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w lipcu br. wyniosły ok. 85 mln zł i były wyższe o ok. 35,1% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-lipiec 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 569,6 mln zł i była wyższa o ok. 36,8% r/r.