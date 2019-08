Przegląd informacji ze spółek

GTC ocenia, że w ciągu najdalej 12 miesięcy będzie miało możliwość rozpoczęcia sześciu projektów biurowych mających dać ok. 143 tys. m2 powierzchni najmu , poinformowali członkowie zarządu. Po uzyskaniu pozwoleń spółka będzie podejmowała decyzje o uruchamianiu poszczególnych budów.

Globe Trade Centre (GTC) rozważa emisję obligacji na maks. 220 mln zł we wrześniu br., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Erez Boniel.

Aplisens zakłada przeprowadzenie skupu akcji własnych o łącznej wartości do 11 mln zł w II półroczu 2019 roku, podała spółka.

Aplisens przewiduje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki w 2019 roku prawdopodobnie nie osiągną zakładanego w strategii poziomu ok. 120 mln zł, na pewną będą natomiast wyższe niż rok wcześniej, poinformował prezes spółki Adam Żurawski.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia zmianę w procedurach koncesyjnych jako pozytywną i liczy, że pozostałych 9 wniosków koncesyjnych złożonych przez spółkę zostanie rozpatrzonych do 29 sierpnia, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Woźniaka.

Budimex rozpoczął program Hello ICE, w ramach którego stworzona zostanie mapa niebezpiecznych miejsc, odbędą się lekcje o bezpieczeństwie, a dzieci ze szkół podstawowych otrzymają odblaskowe karty ICE (In Case of Emergency), podała spółka. Program został objęty patronatem Ministerstwa Infrastruktury.