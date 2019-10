Przegląd informacji ze spółek

Unibep podpisał umowę ze spółką Yawa, należącą do Yareal Polska, na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Mińskiej w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to 36,5 mln zł netto.

Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce, o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł, podał Kruk.

Bowim odnotował 33 tys. zł jednostkowego zysku netto w III kw. według wstępnych danych, co stanowi spadek o 2 601 tys. zł r/r, podała spółka.

Klabater liczy na bardzo szybki zwrot kosztów zainwestowanych w produkcję Crossroads Inn, poinformował ISBnews członek zarządu Klabater Michał Gembicki. Długotrwałe działania, które zaplanowano, mają doprowadzić do rozwoju symulatora tawerny i zwiększenia zysków spółki.

Kruk spodziewa się, że czwarty kwartał tego roku może być lepszy od poprzednich w tym roku pod względem zakupu portfeli, zaś 2020 r. przyniesie widoczną zwiększoną podaż na rynku. Kruk nie wyklucza, że w przyszłym roku może wydać na inwestycje ok. 1 mld zł, poinformowali przedstawiciele spółki.

W horyzoncie nowej strategii, planowanej na lata 2020-2022 Alior Bank zamierza wprowadzić rozwiązania, które umożliwią odrobienie w całości ubytku przychodów spowodowanego wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty, poinformował wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za finanse Tomasz Biłous.

Marvipol Logistics - spółka zależna Marvipolu, PG Dutch Holding I z siedzibą w Amsterdamie, Hermes Platinum z siedzibą w Warszawie oraz Hermes Logistics z siedzibą w Warszawie zawarły z Aberdeen Standard European Logistics Income PLC przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki PDC Industrial Center 92, która zrealizowała projekt magazynowy "Panattoni Park Warsaw VII" w miejscowości Moszna Parcele, podał Marvipol. Wartość zbywanych udziałów należących do Marvipol Logistics to 3,11 mln euro.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro i powstanie roszczenie zwrotne banku wobec Elektrobudowy, wynika z komunikatu spółki.