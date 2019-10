Przegląd informacji ze spółek

Umowa zmieniająca do umowy w sprawie finansowania działalności z 28 maja 2019 r. weszła w życie, podała Elektrobudowa.

Mennica Polska liczy, że w przyszłym roku przekaże ok. 500 mieszkań, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.

Konsorcjum Stali postanowiło rozszerzyć wcześniej przyjęty plan inwestycyjny o rozwój oddziałów spółki na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie i Radomiu, a wydatki na realizację całego planu inwestycyjnego wzrosną do poziomu ok. 68 mln zł netto, podała spółka.

Mennica Polska ocenia, że do połowy listopada powinna mieć nowe informacje w procesie sprzedaży budynku Mennica Legacy Tower w Warszawie, tymczasem bierze pod uwagę różne scenariusze, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. Aktualnie wraz ze swoim komplementariuszem w tej inwestycji - firmą Golub Gethouse - oczekuje wiążącej oferty zakupu budynku przez fundusz DWS.

ING Bank Śląski ocenia, że do końca IV kwartału będzie miał wypracowany model w zakresie tworzenia rezerw na kredyty hipoteczne w CHF. Według banku, audytorzy, z którymi obecnie toczy się dyskusja na ten temat "idą w kierunku bardziej konserwatywnego podejścia w tym zakresie", tj. podejścia portfelowego, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że tegoroczne wyniki finansowe dają podstawy do podtrzymania polityki dywidendowej, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Grupa Lokum Deweloper wprowadziła do sprzedaży 121 lokali w ramach II etapu krakowskiego osiedla Lokum Siesta, podała spółka. Oferta obejmuje lokale od kawalerek do mieszkań 4-czteropokojowych o metrażach od 32 do 92 m2.