Przegląd informacji ze spółek

Robyg ustanowił wartość nominalną emisji obligacji serii PC na 100 mln zł, a marżę - na 2,95%, podała spółka.

Grupa AB odnotowała 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fabryki Mebli Forte odnotowały 1,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 14,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Fabryk Mebli Forte podjął decyzję o "odłożeniu na czas nieokreślony" realizacji inwestycji w nową fabrykę mebli w Suwałkach, podała spółka.

Ultimate Games wspólnie z firmą Gaming Factory podpisali list intencyjny i powołali nową spółką Ultimate VR sp. z o.o, podało Ultimate Games. Jej główną działalnością ma być przystosowanie gier z portfolio obu firm do technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). W nowoutworzonej spółce Ultimate Games i Gaming Factory będą posiadały równe udziały - po 45%. Pozostałe 10% udziałów otrzyma zespół.

Ferrum podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową do umowy ramowej, której przedmiotem jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie przez Ferrum izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Polska - Słowacja, podała spółka. Wartość umowy to ok. 73,9 mln zł netto.

Ciech przyjął koncepcję reorganizacji grupy, która zakłada wydzielenie niezależnych podmiotów biznesowych w formie spółek zależnych, działających w siedmiu podstawowych obszarach: Soda, Sól, Agro, Żywice, Krzemiany, Opakowania, Pianki, podała spółka. Planowana data zakończenia procesu implementacji koncepcji reorganizacji to koniec 2022 r.

Euro Styl z grupy kapitałowej Dom Development wszedł w skład konsorcjum pod nazwą GGI Dolne Miasto, które podpisało umowę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP) z Miastem Gdańsk. W ramach przedsięwzięcia, w ciągu 8 lat na Dolnym Mieście zrealizowane zostaną liczne cele o charakterze publicznym oraz komercyjnym. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na 277 mln zł netto, podał Dom Development. Obok Euro Stylu w konsorcjum jest spółka Inopa.

Orbis planuje otworzyć w 2022 r. dwa własne hotele pod nową marką Tribe: Tribe Warszawa Bracka i Tribe Kraków Stare Miasto, podała spółka.

Grupa IMS wdraża usługę aromamarketingu w sieci sklepów Stara Mydlarnia. Pierwsza instalacja odbyła się już w Bydgoszczy, w Parku Handlowym Batory, podała spółka.

Torpol widzi szanse na osiągniecie w całym 2019 r. przychodów zbliżonych do ubiegłorocznych i rentowności sprzedaży brutto na poziomie 5%, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Grupa Azoty i Grupa Lotos potwierdziły, że ich celem jest jak najszybsze zakończenie prowadzonych rozmów, dotyczących warunków finansowania kapitałowego projektu Polimery Police, poprzez objęcie akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins przez Grupę Lotos, w kwocie do 500 mln zł, podał gdański koncern. Prowadzone negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie, poinformował prezes Grupy Azoty i ZCh Police Wojciech Wardacki.

The Dust zaprezentował nową grę "Exterminator Simulator" na platformie Steam, podała spółka. The Dust planuje wydanie gry w 2020 roku.

LPP po przedstawieniu w październiku tego roku strategii zrównoważonego rozwoju już wdraża jej zapisy. W listopadzie br. spółka dołączyła do Global Compact ONZ, a pod koniec roku chce przystąpić do organizacji ZDHC, której celem jest ograniczenie wykorzystania substancji chemicznych szkodliwych dla ludzi i otoczenia, poinformowała ISBnews ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP Anna Miazga.

Indykpol zawarł porozumienie ze spółkami Rolmex i Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy, Feliksem Kulikowskim, Piotrem Kulikowskim, Dorotą Madejską, Jarosławem Madejskim, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz - w sprawie nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania akcji spółki z obrotu regulowanego, podała spółka.

Infoscan rozpoczął działania mające na celu wznowienie procesu certyfikacji U.S. Food&Drug Administration (FDA) w zakresie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim, poinformował ISBnews wiceprezes Maciej Nowak. Spółka wybierze doradcę, który zaprezentuje najbardziej efektywną ofertę wsparcia w tym procesie.

KGHM Polska Miedź wprowadza elektroniczny obieg dokumentów pod hasłem eRW, podała spółka.

CCC wycofało torby foliowe, wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu, a należące do niej eobuwie korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych, podała spółka.

Prezes i członek zarządu Scope Fluidics zadeklarowali zamiar wzięcia udziału w ABB i zamiar nabycia pakietu akcji o wartości co najmniej po 75 tys. zł po cenie ustalonej w procesie budowy księgi popytu, podała spółka.

CM International rozpoczął zapisy na akcje serii D w ramach publicznej oferty, z której chce pozyskać ok. 4,25 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na poprawę infrastruktury produkcyjnej, rozbudowę działu IT oraz R&D, prototypowanie i wprowadzenie do sprzedaży nowych urządzeń, podała spółka.

Varsav Game Studios odnotował zwrot nakładów poniesionych na produkcję, portowanie oraz promocję gry "Bee Simulator", które wyniosły około 5,5 mln zł, podała spółka.

Starward Industries rozpoczął publiczną emisję 73 005 akcji serii H. Cena emisyjna będzie się zawierała w przedziale 40-44 zł. Oznacza to, że do spółki trafi od 2,9 do 3,2 mln zł, podała spółka. Oferującym jest Dom Maklerski Navigator. Spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect w II kwartale 2020 r.

Liczba pobrań gier z serii gier "Gravity Rider" przekroczyła 10 milionów, podało Vivid Games. W ramach współpracy z firmą Skillz Inc. powstaje specjalna wersja gry, która opiera się wyłącznie na rozgrywkach wieloosobowych oraz platformie turniejowej Skillz. Premiera planowana jest na II kwartał 2020 roku.

BBI Development odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Central European Tour Operator (CETO) sprzedał 904 745 akcji Novaturas, stanowiących 11,59% w kapitale zakładowym spółki, w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) po cenie 4 euro za akcję, tj. za łącznie ok. 3,6 mln euro, podały spółki.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus (GPM Vindexus) odnotowała 4,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NB Tricity, spółka zależna Nextbike Polska, złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o ogłoszenie upadłości, podał Nextbike Polska.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 30 września 2019 roku wyniósł 2 783 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), podała spółka.

Airway Medix odnotował 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

