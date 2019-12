Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos po raz kolejny podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający okres jego obowiązywania, podały spółki w osobnych komunikatach. Obecnie list obowiązuje do 13 grudnia 2019 roku.

W wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2024 zakontraktowanych zostało warunkowo łącznie nie mniej niż 4 332 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do Grupy PGE, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 235,91 do 269,58 PLN/kW/rok.

W ramach kwartalnej korekty głównych indeksów giełdowych, jedna nowa spółka - Amrest dołączy do indeksów WIG30 i WIG30TR, a trzy nowe spółki - Unimot, Datawalk i Selvita do indeksów sWIG80 i sWIG80TR, podała GPW Benchmark. W wyniku korekty portfele indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40 oraz mWIG40TR pozostaną bez zmian.

Marvipol Logistics, spółka zależna Marvipol Development, wraz ze wspólnikami, zawarła trzy przedwstępne umowy sprzedaży udziałów w spółkach realizujących projekty magazynowe w Rudzie Śląskiej, Szczecinie i Sękocinie Starym k/Warszawy za cenę odpowiednio: ok. 6,03 mln euro (ok. 25,81 mln zł), ok. 7,13 mln euro (ok. 30,5 mln zł) i ok. 2,18 mln euro (ok. 9,31 mln zł), podał Marvipol.