Przegląd informacji ze spółek

Inpro złożyło ponowny, poprawiony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynków osiedla Azymut w Gdyni, podała spółka.

Konsorcjum Polimexu Mostostal i jego spółki zależnej Polimex Infrastruktura zawarło umowę z Projekt Echo -136 spółka z o.o., sp.k. z siedzibą w Kielcach na wykonanie stanu surowego kompleksu mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Ordona, podała spółka. Wynagrodzenie wynosi 36 668 000 zł netto.

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała ze spółką Panattoni Development Europe list intencyjny, dotyczący generalnego wykonawstwa centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowego w Bielsku-Białej, podała spółka.

Noobz from Poland ma umowę wydawniczą z firmą 505 Games na wydanie gry "Total Tank Simulator" w wersji na PC, podała spółka. Premiera strategicznego symulatora bitew planowana jest na początek 2020 r.

Oferta Budimeksu, warta 486,83 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, odcinek III od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)", podał Budimex.

Total FIZ - akcjonariusz Scope Fluidics - rozpoczął proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 170 772 głosów na walnym zgromadzeniu, podał Scope Fluidics.

Medicalgorithmics w toku przeglądu dostępnych opcji strategicznych zdecydował o pozyskaniu kapitału w trybie emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Na 7 stycznia spółka zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie, które podejmie uchwałę ws. podniesienia kapitału spółki poprzez emisję do 721 303 akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru, ale z pierwszeństwem dla akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów na dzień rejestracji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

PKN Orlen zakończył badanie dna Bałtyku w ramach przygotowań do budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 12,3 mln zł w listopadzie, podała spółka. Wcześniej informowała, że w listopadzie 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 10,6 mln zł.

Tauron Polska Energia zakończył proces poszukiwania inwestora dla Zakładu Górniczego Janina, należącego do spółki zależnej Tauron Wydobycie, z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z Duon Dystrybucja siedmioletni kontrakt na dostawę ponad 150 tys. ton skroplonego gazu ziemnego (LNG), podała spółka.

Nestmedic dostarczy 10 kolejnych urządzeń Pregnabit do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Spółka równolegle prowadzi rozmowy i pilotaże mobilnego KTG w kolejnych placówkach służby zdrowia i podmiotach leczniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą, podał Nestmedic.

Mirbud podpisał umowę z miastem Gorzów Wielkopolski na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu" za 103,97 mln zł brutto, podała spółka.

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 48,92 mln zł w listopadzie 2019 r. i były wyższe o 13% w skali roku, podała spółka.

Ogłoszenie kolejnego projektu reformy II filara systemu emerytalnego, który odsuwa w czasie podaż akcji z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wraz z popytem ze strony pracowniczych planów kapitałowych (PPK) powinno stanowić duże wsparcie dla wycen polskich akcji w nadchodzącym roku, uważa dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, chartered financial analyst (CFA) Michał Ziętal.

Polenergia zaksięgowała swoim na rachunku zapłatę 34 mln zł z tytułu prawa własności 50% udziałów w spółce MFW Bałtyk I - właścicielu spółki Polenergia Bałtyk I, które przeszły na rzecz Wind Power AS, podała spółka.

Ziścił się jeden z warunków zastrzeżonych w wezwaniu PKN Orlen do zapisywania się na sprzedaż akcji Energi, dotyczący podpisania z Energą umowy na przeprowadzenie badania spółki, podał PKN Orlen.

Ipopema Research oczekuje sprzedaży 28 mln kopii gry "Cyberpunk 2077", tworzonej przez CD Projekt, w ciągu 12 miesięcy, podano w raporcie.

Echo Investment rozpocznie budowę pierwszych biurowców i kolejnych budynków mieszkalnych w łódzkim projekcie Fuzja do połowy 2020 r., poinformował członek zarządu Waldemar Olbryk. Do tej pory deweloper sprzedał ponad 120 z wprowadzonych do oferty 270 mieszkań w tym projekcie.

Polyslash, polski producent gier, planuje wejście na rynek NewConnect w I półroczu 2020 r., podała spółka.

EuroRating potwierdził rating kredytowy PKN Orlen na poziomie BBB. Utrzymana została stabilna perspektywa ratingu, podała agencja.

QubicGames planuje jeszcze trzy premiery gier na Nintendo Switch do końca roku, podała spółka.

Pekao Leasing - spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao - podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i pozyskała 100 mln euro na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które posłuży m.in. poprawie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE, podała spółka.

Do dzisiaj można składać zgłoszenia w powtórzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu Orlen Ochrona - spółki z grupy kapitałowej Orlen.

Elemental Holding złożył wniosek o pomoc publiczną, która ma na celu skompensowanie strat i ujemnych przepływów projektu w fazie badawczej i wdrożeniowej projektu w zakresie rozwoju użycia baterii litowo-jonowych i recyklingu, wynika z komunikatu spółki.

Benefit Systems przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023 zakładającą rekomendowanie wypłaty dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej spółki za poprzedni rok obrotowy, podano w komunikacie.

Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł w ramach przysługujących praw poboru, podała spółka.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące