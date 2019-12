Przegląd informacji ze spółek

Strategia mBanku na lata 2020-2023 zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto, podał bank.

Rada nadzorcza mBanku zatwierdziła nową strategię Grupy mBanku na lata 2020-2023 pn. "Rośniemy z klientami i dzięki nim". Wśród celów finansowych bank wskazał: wzrost zwrotu na kapitale (ROE netto) na poziomie ok. 10,5%, redukcja wskaźnik koszty/dochody (C/I) do ok. 40% oraz wzrost marży odsetkowej netto (NIM) do ok. 3% w 2023 roku, podał bank w komunikacie.

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2020-2021, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2 100 pracowników, podała spółka. Limit odejść pracowników na 2020 r. ustalono na poziomie 1 250.

JSW Koks - spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zamierza utrzymać zdolności produkcyjne na poziomie ok, 3,7 mln ton koksu rocznie, poinformował rzecznik prasowy Roman Brańka.

LPP wyemitował 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, podała spółka.

Develia podpisała umowę nabycia od podmiotu niepowiązanego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej, o powierzchni 0,4968 ha wraz z innymi świadczeniami wymienionymi w umowie za cenę 21 200 000 zł netto tj. za kwotę 26 076 000 zł brutto, podała spółka. Spółka zamierza na nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 150 lokali mieszkalnych.

Fitch Ratings podniósł rating Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do BBB wobec BBB- wcześniej, z perspektywą stabilną. O pozytywnej decyzji agencji Fitch Ratings zadecydowały m.in. działania PGNiG na rzecz dywersyfikacji źródeł i kierunków importu gazu oraz rozwój własnego wydobycia węglowodorów, podała spółka.

Klabater odzyskał wszystkie koszty portingowe i wydawnicze związane z przeniesieniem symulatora koncernu farmaceutycznego "Big Pharma" na konsole w tydzień po wprowadzeniu jej do sprzedaży, podała spółka.

Cele jednostkowe dla członków zarządu Seco/Warwick w ramach programu motywacyjnego na 2020 rok to skonsolidowany zysk netto na poziomie 18 mln zł, podała spółka.

PKN Orlen i Pesa Bydgoszcz podpisały list intencyjny ws. strategicznej współpracy przy stworzeniu pojazdu szynowego zasilanego wodorem, poinformowali przedstawiciele spółek.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ kontroli celno-skarbowej w Podatkowej Grupie Kapitałowej (PGK) Idea Banku organ kontrolujący uznał, że kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w zeznaniu podatkowym za rok 2016 przez PGK Idea Bank, a podatkiem należnym według organu wynosi 26,9 mln zł, podał bank.

Maxcom celuje w zdobycie pozycji lidera rynku telefonów komórkowych dla seniorów w całej Europie w perspektywie 5 lat, poinformował wiceprezes Andrzej Wilusz.

Daniel Astraud złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa BNP Paribas Bank Polska ze skutkiem na 31 grudnia 2019 r., podał bank. Przyczyną rezygnacji jest objęcie nowego stanowiska w ramach Grupy BNP Paribas.

Liczba graczy oczekujących na zakup gier Ultimate Games w sklepie Steam ("lista życzeń - wishlist") wynosi ponad 834 tys. graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań ("wishlist additions") przekracza 1,27 mln graczy, podała spółka.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pozytywnie zaopiniowało złożoną przez Pure Biologics "Informację końcową z realizacji projektu PureApta" i uznało, że projekt zrealizowany został pod względem merytorycznym i finansowym, podało Pure Biologics.

Maxcom oczekuje 'bardzo rozsądnego' wyniku w całym bieżącym roku, poinformował wiceprezes Andrzej Wilusz.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji spółki Carbon Studio do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Spółka czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań; uroczystość debiutu prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w grudniu, podano także.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło rozruch instalacji do osuszania gazu ziemnego w Mikanowie koło Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) na wyjściu z gazociągu jamalskiego. Wydajność instalacji to 8,5 mld m3 rocznie.

Maxcom przewiduje wypłatę dywidendy za 2019 rok, poinformował wiceprezes Andrzej Wilusz.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka rozliczyła dopłaty z tytułu transakcji nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe i wyniosły one ostatecznie 0,673 mld HUF, tj. ok. 8,74 mln zł, podała spółka. Oznacza to, że ostateczna, łączna cena nabycia udziałów wyniosła 8,677 mld HUF, tj. ok. 112,58 mln zł.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Urząd.

Elektrociepłownia Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 14,29 mln zł w 2024 r., podała spółka.

Budowa Elektrowni Ostrołęka C będzie kontynuowana, obecnie trwają poszukiwania sposobu pełnego finansowania tej inwestycji, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W polu Bogdanka, należącym do Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka), padł rekord wydobycia dobowego z jednej ściany metodą strugową, które wyniosło 33 612 ton urobku, podała spółka.

Famur Famak - spółka zależna Famuru - przedłużył umowę o współpracy z firmą Hans Künz GmbH do 2023 r., podał Famur. Famak szacuje, iż obroty z klientem do roku 2023 będą przekraczać średniorocznie kwotę 50 mln zł.

Unibep podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa obiektu sportowo-rekreacyjnego "FOK Luchiny" systemie "pod klucz" w Mińsku na Białorusi, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji wynosi ok. 7,4 mln euro netto (ok. 31,8 mln zł netto).

VD Mieszkania XXII - spółka zależna Vantage Development - zawarła z podmiotem spoza grupy kapitałowej warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5855 ha, zlokalizowanej w Poznaniu, za łączną cenę 9 mln zł netto, podał Vantage. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwoli na budowę około 220 lokali mieszkalnych.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 17 mln zł w listopadzie 2019 r., co oznacza spadek o 35% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 202 mln zł, tj. o 24 % mniej niż w roku poprzednim

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące