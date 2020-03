Przegląd informacji ze spółek

Novaturas osiągnął 10,2 mln euro obrotów w lutym 2020 r., tj. o 5% więcej licząc rok do roku, podała spółka. Narastająco za okres styczeń-luty obroty spadły o 1% r/r do 18,9 mln euro. Spółka podała jednocześnie, że ze względu na niepewność związaną z wirusem COVID-19 wycofuje prognozę 5-6 mln euro wyniku EBITDA w 2020 r. i wzrostu przychodów o 3-5% r/r.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zakończyło skup akcji własnych, w ramach którego spółka nabyła akcje stanowiące 11,27% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniające do 9,7% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy o łącznej wartości nominalnej 5,2 mln zł, podał Altus.

Tauron Polska Energia zawarł z bankiem SMBC Bank EU AG umowę kredytu na kwotę 500 mln zł, z której środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych z wyłączeniem budowy, nabywania, rozbudowy jakichkolwiek elektrowni węglowych oraz refinansowania wszelkich zaciągniętych zobowiązań finansowych lub wydatków poniesionych na takie cele, podała spółka.

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce zarząd Banku Pekao zdecydował o wstrzymaniu rozpoczęcia uzgodnionych ze związkami zawodowymi zwolnień grupowych, podał bank. Nadrzędnym priorytetem banku w tej sytuacji jest zapewnienie ciągłości wsparcia i obsługi klientów.

Rainbow Tours, pomimo rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zakłada możliwość utrzymania zyskowności wynikowej spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, wynika z informacji spółki. W ocenie zarządu, sytuacja finansowa spółki jest stabilna i posiada ona zabezpieczone finansowanie na funkcjonowanie w najbliższych miesiącach.

ING Bank Śląski wprowadził możliwość automatycznego przedłużania kredytów odnawialnych dla firm o trzy miesiące. Nowa procedura obowiązuje od 13 marca br., podał bank. Dodatkowo, od dzisiaj bank i ING Lease oferują szybką i uproszczoną procedurę rozpatrywania wniosków o zmianę harmonogramu spłat i odroczenia rat kredytowych lub leasingowych.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 będzie miało istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej Forte, ze szczególnym uwzględnieniem II kwartału 2020 r., podała spółka

CCC liczy na możliwie szeroki pakiet wsparcia przedsiębiorstw, w tym największych pracodawców w związku z przygotowywaniem przez rząd propozycji neutralizacji skutków potencjalnego kryzysu związanego z koronawirusem, poinformował wiceprezes Karol Półtorak. Zdaniem spółki, wskazane byłyby m.in. przywrócenie handlowych niedziel do końca roku i czasowy zakaz sprzedaży na krótko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Play notuje wzrost natężenia ruchu głosowego w sieci o 30%, natomiast ruch transmisji danych w ciągu dnia wzrasta o 40% i wyrównuje się wieczorem do standardowego poziomu, podał operator.

Amica w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ocenia, że największe wyzwania dla grupy będzie generowała sytuacja w zakresie popytu i spodziewa się przynajmniej czasowego spadku sprzedaży w kanale tradycyjnym na europejskim rynku AGD, podała spółka.

VRG przewiduje, że ze względu na ograniczenia w działaniu obiektów handlowych, w których znajdują się salony marek Vistula, W.Kruk, Bytom, Wólczanka i Deni Cler, skonsolidowane przychody grupy spadną w I kw. 2020 r. do poziomu ok. 190 mln zł, czyli o 11% r/r, podała spółka.

Budimex, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spodziewa się m.in. krótkoterminowego, negatywnego wpływu sytuacji na zysk, jednak trudnego do oszacowania, podała spółka. Budimex wskazał też, że główni inwestorzy zalecają kontynuowanie prac na kontraktach.

TXM w restrukturyzacji spodziewa się, iż skutki koronawirusa SARS-CoV-2 będą miały bardzo istotny wpływ na jego działalność i przyszłe wyniki finansowe, podała spółka.

Gaz-System i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisały umowę na przyłączenie Elektrowni Dolna Odra do sieci gazowej, podały spółki. Inwestycja wiąże się z wybudowaniem ok. 63 km gazociągu i stacji gazowej. Planowany termin jej zakończenia to III lub IV kwartał 2023 r.

Zarząd Creepy Jar odwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (NWZA) zaplanowane na 26 marca br. w związku z koronawirusem, podała spółka.

Budimex podpisał umowę na "Rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie" za 159,4 mln zł netto, podała spółka.

Sfinks Polska szacuje spadek przychodów w restauracjach w weekend 14-15.03.2020 r. na ok. 90% w stosunku do poprzedniego weekendu, podała spółka.

Zarząd Domu Maklerskiego X-Trade Brokers (XTB) zarekomenduje przeznaczenie 28,17 mln zł z jednostkowego zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka.

Monnari Trade szacuje, że sytuacja związana z koronawirusem przełoży się na obroty i wyniki za I kw. 2020 r. oraz może przełożyć się na wyniki całego 2020 r., podała spółka.

PKN Orlen przygotował nową, niższą ofertę cenową paliw na stacjach w całej Polsce, podała spółka. To efekt nie tylko taniejącej ropy naftowej, ale też rezultat działań koncernu optymalizujących koszty produkcji.

Wittchen posiada znaczne zapasy oferowanych towarów i na chwilę obecną nie przewiduje zakłóceń w przyjmowaniu dostaw, ale w związku z zamknięciem placówek w centrach handlowych czynniki te prawdopodobnie istotnie wpłyną na przyszłe wyniki finansowe, podała spółka.

Plantwear szacuje, że spadek sprzedaży stacjonarnej zostanie zrekompensowany przez wzrost sprzedaży przez internet, podała spółka. Sprzedaż przez internet odpowiadała za 96-97% przychodów spółki w 2019 r.

Redan szacuje, że bieżąca sytuacja będzie mieć istotny negatywny wpływ na płynność finansową grupy oraz będzie docelowo negatywnie rzutować na wyniki finansowe za rok obrotowy 2020, podała spółka.

Budimex ukończył i oddał do użytku biurowiec Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu wynosiła 91,6 mln zł netto. Obiekt posiada również część hotelową.

Enter Air prowadzi aktualnie operacje przywożenia turystów polskich z zagranicy oraz normalne operacje zakontraktowane przez zagranicznych kontrahentów, podała spółka.

mBank od dziś od godziny 16:00 umożliwia każdemu klientowi indywidualnemu oraz małym i średnim firmom odłożenie spłaty raty kapitałowej kredytu do pół roku. Dotyczy to wszystkich kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, hipotecznych czy firmowych, podał bank.

PKN Orlen uruchomił drugą linię do produkcji płynu do dezynfekcji rąk, poinformował prezes Daniel Obajtek. Ma to pozwolić obniżyć cenę detaliczną tego produktu do 15 zł za litr.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przeprowadziła w sobotę testową sesję w systemie UTP (elektroniczny system obrotu, na którym pracuje GPW) dostosowując ją do obecnej sytuacji, poinformowali przedstawiciele GPW. W teście wzięli udział członkowie giełdy i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Zarząd Talanx rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 euro na akcję, co będzie stanowiło ok. 41% zysku netto za 2019 r., podała spółka.

Talanx podtrzymuje prognozę 900-950 mln euro zysku netto w 2020 roku, podał ubezpieczyciel. Spodziewa się także wzrostu składek przypisanych brutto o ok. 4% r/r z uwzględnieniem kursów walutowych.

Talanx odnotował 181 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 215 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie.

Grupa Torpol realizuje rekordowy portfel zamówień, którego aktualna wartość wynosi ok. 3,09 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów), podała spółka. Portfel ten pozwala na prowadzenie prac do 2022 roku.

Do pełnomocnika Ciech Soda Polska, Ciech Cargo oraz Ciech Pianki, spółek zależnych Ciechu, wpłynęły odpisy skarg kasacyjnych złożonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (IAS) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku, w których WSA uchylił decyzje dyrektora IAS z dnia 27 sierpnia 2019 roku odnoszące się do zaległości podatkowych spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. w wysokości łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Na podaną kwotę zobowiązania podatkowego została już wcześniej utworzona rezerwa.

Torpol odnotował 29,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 19,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, zarejestrował połączenie spółek Ursus i Ursus Bus, podał Ursus.

Grzegorz Ksepko pełniący funkcję wiceprezesa zarządu Energi ds. korporacyjnych został odwołany ze składu zarządu, podała spółka.

Komputronik spodziewa się, iż skutki koronowirusa COVID-19 będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej, podała spółka. Jednocześnie spodziewany jest wzrost sprzedaży w kanałach e-commerce, podkreślono także.

Zarząd Alumetalu zarekomendował niewypłacanie dywidendy za rok 2019, lecz utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto za 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości, podała spółka.

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 15 marca 2020 r. działalności handlowej oraz gastronomicznej we wszystkich lokalizacjach w Polsce w normalnym trybie, tj. z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia działalności w ograniczonym (dyżurnym) zakresie w wybranych lokalizacjach lotniskowych w razie zaistniałej potrzeby, podała spółka. Baltona rozważa w najbliższym czasie wstrzymanie działalności docelowo we wszystkich lokalizacjach oraz kanałach sprzedaży grupy.

CCC spodziewa się, iż skutki pandemii koronowirusa COVID-19 i związane z tym działania w zakresie ograniczenia działalności centrów handlowych będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej, podała spółka. Jednocześnie grupa intensywnie rozwija sprzedaż w kanałach e-commerce, podkreślono także.

LPP spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 będą miały istotny wpływ (aczkolwiek niemożliwy do oszacowania obecnie) na przyszłe wyniki i działalność grupy kapitałowej LPP, podała spółka. Podkreśliła też, że całość kolekcji Wiosna-Lato 2020 posiada już w swoim magazynach lub w drodze do magazynów.

