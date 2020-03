Przegląd informacji ze spółek

Polskie firmy, twórcy takich marek jak Apart, CCC, Kazar, Lancerto, Mediaexpert, Ochnik, Reserved jednoczą się w obliczu kryzysu i powołują Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Zarząd PKN Orlen proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 1,28 mld zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że wprowadzenie zmiany harmonogramu sesji giełdowej jest w obecnych warunkach bardzo trudne i niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne zarówno z organizacyjnego, jak i technicznego punktu widzenia. Dlatego GPW jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, podano w komentarzu do propozycji skrócenia sesji giełdowej.

Kruk podjął uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia publicznej oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, serii AJ2, w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju, podała spółka.

Motywy przewodnie przyjętej dziś strategii rozwoju Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to aktywne poszukiwanie i koncentracja na najbardziej atrakcyjnych rynkach, wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu oraz wzrost efektywności całej organizacji, podała spółka w prezentacji. Strategia nie wyklucza też zakupów spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Cel finansowy przyjętej dziś strategii rozwoju Grupy Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to osiągnięcie w okresie jej realizacji wyniku netto na poziomie 20 mln zł, podała spółka.

P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications, zawarła porozumienie z bankami w sprawie ustanowienia i zagwarantowania dodatkowej linii kredytowej w wysokości do 1,2 mld zł na okres trzech lat, podała spółka.

Izba Domów Maklerskich (IDM) zwróciła się do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym, podała IDM.

Echo Investment złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia Tesco, podał Urząd.

No Gravity Games szacuje, że przychody ze sprzedaży gier za marzec 2020 roku, ujęte na fakturach wystawionych w kwietniu 2020 roku, będą znacznie wyższe niż przychody za miesiąc grudzień 2019 roku, które przekroczyły 150 000 zł, poinformowała spółka.

Wielton spodziewa się, iż skutki COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz działalność Grupy Wielton, podała spółka. Jednocześnie na chwilę obecną skala tego wpływu nie jest możliwa do oszacowania.

Bank Pekao proponuje czasowe ułatwienia w spłacie zobowiązań, wdrażając pakiet działań pomocowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Bank oferuje m.in. odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy w odniesieniu do umów kredytowych, leasingowych oraz faktoringowych, podał bank.

Torpol planuje ok. 28,4 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r. - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - wobec rekordowych 46,6 mln zł nakładów w 2019 r., podała spółka w prezentacji.

KGHM Polska Miedź rozpoczyna produkcję płynu do dezynfekcji rąk, podała spółka.

Nestmedic uzyskał patent na swój flagowy produkt Pregnabit. Przedmiotem patentu jest system teleKTG do monitorowania dobrostanu płodu i matki, którego częścią jest mobilne urządzenie KTG, podała spółka. Ochrona patentowa na to urządzenie będzie obowiązywała na terytorium Polski do 2032 roku.