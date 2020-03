giełda 2 godziny temu

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wzrosną o 5% r/r do 820 mln zł w I kw. 2020 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 17% r/r do 90 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie o 14% r/r do 125 mln zł w tym okresie, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 70 mln zł, czyli będzie wyższy o 21% r/r.