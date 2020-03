Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Stali otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, uchylającą w całości decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni z 4 kwietnia 2017 r., w której określił zaległe zobowiązanie podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r. w wysokości 20 492 282,23 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę , podała spółka.

Amica ocenia, że w okresie od początku roku do nasilenia się pandemii koronawirusa w Europie realizowała swoje cele biznesowe z nadwyżką, poinformowali członkowie zarządu. Według spółki, najtrudniejszy będzie II kwartał br., jednak na kryzys czuje się przygotowana dużo lepiej niż w 2008 roku.

Biuro Maklerskie mBanku zakłada, że Play będzie kontynuował program inwestycyjny pomimo pandemii i szacuje capex operatora na 898 mln zł w tym roku, podał broker. Analitycy są optymistami i oczekują, że cała sieć internetowa będzie nadal działać sprawnie do zakończenia pandemii.

Grupa Lotos, Lotos Paliwa i Remontowa LNG Systems podpisały umowę dotyczącą budowy pilotażowej stacji dokującej LNG, która powstanie na stacji paliw Lotos w Gdańsku-Osowej, zlokalizowanej przy trójmiejskiej obwodnicy (w kierunku Gdyni), podała spółka. Planowany termin oddania do użytku stacji to połowa 2021 roku.

Fundacja KGHM Polska Miedź w ramach darowizny przekazuje 20 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji Nitrosept szpitalom, hospicjom i innym placówkom medycznym na terenie całej Polski, podał KGHM.

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 635,06 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, Odcinek II od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła), podała spółka.

Członkowie zarządu LPP, w zawiązku z obecną sytuacją gospodarczą i trudnymi do oszacowania skutkami kryzysu, do odwołania obniżają swoje wynagrodzenie do symbolicznej kwoty 1 zł, poinformowała spółka.