Przegląd informacji ze spółek

Herkules, w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r., stwierdził konieczność utworzenia odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy, podała spółka . Łącznie ujemny wpływ poniższych czynników na skonsolidowany wynik finansowy za 2019 r. wynosi 13,5 mln zł i ma charakter niegotówkowy, w tym za okres od 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosi 7,6 mln zł.

PKP Cargo Connect - spółka zależna PKP Cargo - uzyskała możliwość transportu żywności koleją z Polski do Chin tranzytem przez Rosję. Transporty będą organizowane w taki sposób, aby zachować rosyjskie restrykcje dotyczące embarga na import żywności z Polski i innych państw unijnych, podało PKP Cargo.

Sytuacja w Grupie Azoty w wyniku pandemii COVID-19 nie uległa pogorszeniu. Grupa korzysta na niskich cenach gazu i surowców do produkcji. Liczy się jednak z możliwością przejściowego spadku zamówień na swoje tworzywa, biel tytanową i alkohole OXO, a także zmniejszenia cen i marży, poinformował ISBnews prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

PKO Bank Polski wprowadził rozwiązania pomagające zminimalizować wpływ epidemii na działalność firm. Kredyty z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielane są bez prowizji za pierwszy rok, a kwota gwarancji została zwiększona do 80% wartości kredytu. Bank zniósł realizację przelewu do ZUS, do końca czerwca br. jako koniecznego warunku zwalniającego z opłat za PKO Konto Firmowe, podał bank.