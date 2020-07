Przegląd informacji ze spółek

Mercator Medical Thailand (MMT), spółka zależna Mercator Medical, zawarł z Unispace Health Pty Limited dwie umowy dostawy rękawic swojej produkcji, podała spółka. Łączna wartość dostaw objętych umowami wynosi ok. 350,17 mln zł, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Mercator Medical za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, warta 26,78 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów" w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Policja dla Małopolski", podała spółka.

Akcjonariusze ML System zdecydowali o publicznej emisji do 729 999 akcji serii E w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka.

Należące do KGHM Polska Miedź oddziały Huta Miedzi Głogów i Huta Miedzi Legnica przystąpiły do programu Copper Mark i przejdą weryfikację dotyczącą m.in. efektywnego i zgodnego z najwyższymi standardami zarządzania produkcją oraz wpływu produkcji miedzi na środowisko, podała spółka.

The Dust ogłosił powołanie spółki zależnej Game Island, która ma zająć się produkcją własnych średniobudżetowych gier z przeznaczeniem na platformy PC i konsole, podała spółka.

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał z Gaz-Systemem umowę częściową do umowy ramowej, w ramach której dostarczy izolowane rury stalowe do południowego odcinka gazociągu Polska - Litwa, podała spółka. Wartość umowy częściowej to 35,5 mln zł netto.