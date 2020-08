Przegląd informacji ze spółek

CI Games zakończył proces book-buildingu i ustalił ostateczną wielkość emisji na poziomie 21 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I, oferowanych po cenie emisyjnej 1,2 zł. W jej ramach spółka może pozyskać od profesjonalnych inwestorów 25,2 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na produkcję gier w zakresie marek "Lords of the Fallen" oraz "Sniper Ghost Warrior", podała spółka.

Wikana Property - spółka zależna Wikany - zawarła z niepowiązanym podmiotem warunkową, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości komercyjnej w Inowrocławiu przy ul. Górniczej 21 za 3,5 mln zł netto, podała Wikana. W związku z zawarciem umowy spółka dokona odpisu aktualizującego wartość nieruchomości na kwotę 2,1 mln zł, co wpłynie na wynik grupy za I półr. 2020 r.

Budimex dokonał wyboru zewnętrznego doradcy strategicznego i zawarł umowę z Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie, z którym najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. przeprowadzi przegląd opcji strategicznych segmentu deweloperskiego, podała spółka.

Zatrudnienie w Grupie Alumetal zmniejszyło się o w I półroczu br. 9% do 585 osób, jednak w II półroczu spółka nie planuje już kolejnych redukcji, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

Alumetal podtrzymuje plan nakładów inwestycyjnych na poziomie ok. 70 mln zł w 2020 roku, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

Wolumen sprzedaży Alumetalu ma szansę wrócić do poziomu z 2019 roku w IV kwartale 2020 roku, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

Kruk chce być przygotowany na finansowanie inwestycji w nowe portfele wierzytelności w II połowie tego roku i w 2021 r. Spółka nie wyklucza wyjścia z publiczną emisją obligacji dla klientów indywidualnych we wrześniu tego roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Michał Zasępa.

The Dust planuje debiut gry "Hotel Renovator", której produkcja obecnie trwa, w 2021 r., a kolejne tytuły, które mogą pojawić się także w przyszłym roku to m.in. "Car Thief Simulator" i "Airport Renovator", poinformował ISBnews prezes Jakub Wolff.

Przewozy PKP Cargo w Polce spadły wg masy o 16,7% r/r do 6,9 mln ton w lipcu 2020 r., podał przewoźnik. Wykonana przez grupę praca przewozowa wyniosła w tym czasie 1,7 mld tkm (spadek o 21,1% r/r).

Łączny portfel zamówień Mirbud S.A. oraz Kobylarnia S.A. wynosi obecnie ok. 5,5 mld zł do realizacji do 2024 r., poinformował prezes Jerzy Mirgos.