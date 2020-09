Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zawarły porozumienie w sprawie wsparcia przez Grupę projektu WorldSkills Poland, poinformowała spółka . Porozumienie to stanowi kolejny krok Grupy Azoty w kierunku promocji nowoczesnego kształcenia branżowego.

Sygnity zawarło z Poczta Polską umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług informatycznych polegających na serwisie zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST) oraz usług wsparcia utrzymaniowego oraz realizacja warsztatów utrzymaniowych, podało Sygnity. Łączne maksymalne wynagrodzenie przysługujące Sygnity z tytułu wykonania umowy wynosi ok. 28 mln zł brutto.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 35,7 mln zł w sierpniu br., co oznacza wzrost o 35% w skali roku.

Genomtec otrzymał prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na mobilny system do diagnostyki molekularnej - Genomtec ID, który będzie zdolny wykryć m.in. COVID-19. Całkowita wartość projektu pt. "Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej do wykrywania COVID-19" wynosi prawie 11 mln zł netto (ok. 2,4 mln euro), w tym 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z NCBR. Realizacja jest zaplanowana na lata 2020-2022.