Przegląd informacji ze spółek

Best przygotowuje się do nowych emisji obligacji i oczekuje tendencji spadkowej w zakresie wycen pakietów wierzytelności, oferowanych na rynku, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Pandemia koronawirusa pokazała, że konieczne będzie ściąganie z powrotem do Europy produkcji polimerów, a trwająca inwestycja Polimery Police będzie miała tę przewagę konkurencyjną, że będzie pierwsza, ocenił prezes Grupy Azoty Polyolefins - spółki celowej powołanej do realizacji inwestycji - Andrzej Niewiński.

Jeśli zmaterializuje się scenariusz ograniczenia dostępu Huawei do wdrażania usług 5G, P4 - spółka w 100% zależna od Play Communications - będzie musiała ponieść dodatkowe inwestycje na max. 0,9 mld zł w ciągu 7 lat, podało Play.

BoomBit podpisał umowę o dofinansowanie kwotą 3,84 mln zł projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na opracowanie systemu opartego o algorytm sztucznej inteligencji modyfikującego parametry gry w trakcie trwania rozgrywki w celu maksymalizacji przychodów twórców gier wykorzystujących silnik Unity oraz zwiększenia ich oszczędności w procesie dostosowania gier do potrzeb graczy, podała spółka.

Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - złożyła wniosek patentowy dotyczący kilkuminutowego testu genetycznego do diagnostyki SARS-COV-2, podało Inno-Gene.

Celon Pharma złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy inhibitora JAK/ROCK - CPL 409116, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaprezentuje strategię do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. późną jesienią, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. Strategia ma pokazać ścieżkę transformacji grupy "w zielonym kierunku".

Polska Grupa Energetyczna (PGE) dostrzega ryzyko braku zdolności do zwiększenia zadłużenia w przyszłym roku w związku z negatywną perspektywą wyniku EBITDA przy konieczności dokonania istotnych inwestycji w energetyce odnawialnej i dystrybucji, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje efekt finansowy opóźnienia oddania do użytku nowego bloku energetycznego w Turowie na niespełna 40 mln zł, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozmawia z kilkoma podmiotami na temat sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa i liczy na finalizację transakcji do końca roku, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Pierwszy pacjent otrzymał dawkę SEL24/MEN1703 w ramach trwającego badania klinicznego fazy II DIAMOND-01 prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, podało Ryvu Therapeutics, powołując się na informacje otrzymane od Menarini Ricerche SpA należącego do włoskiej grupy Menarini, będącej wyłącznym sponsorem badania klinicznego SEL24/MEN1703.

W uzgodnieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Alior Bank wydłużył termin udzielania pożyczek szerokopasmowych finansowanych w ramach programu dla małych, średnich i dużych firm, podał Alior Bank. Do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) może trafić 30 mln zł.

Prime Bit Games podpisał ze spółkami Up oraz Olymp list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie wytworzenia wspólnej oferty produktowej dedykowanej do siłowni, opartej na urządzeniach do siłowni w połączeniu z innowacyjnymi grami VR oraz systemem CRM, podał PrimeBit Games.