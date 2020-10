Przegląd informacji ze spółek

Mabion podpisał umowę z Vaxine Pty Ltd. regulującą przekazywanie materiałów biologicznych w celu prowadzenia badań eksploracyjnych w laboratoriach spółki nad antygenem szczepionkowym SARS-CoV-2, podała spółka.

Sfinks Polska złożył wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego o publikację obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka.

mBank nie wyklucza zmiany w IV kwartale metodologii dotyczącej klasyfikacji kredytów w CHF, które mogą w przyszłości stać się podstawą do roszczeń ze strony klientów, poinformował wiceprezes Andreas Böger. Bank nie rozważa obecnie proponowania ugód klientom, którzy wnieśli sprawę do sądu.

PKN Orlen planuje złożyć wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do końca 2020 roku, poinformował członek zarządu spółki ds. finansowych Janusz Szewczak.

PKN Orlen planuje zakończyć proces wyboru partnera biznesowego dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku do końca 2020 roku, poinformował członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

Powrót klientów do bieżącej obsługi kredytów po zakończeniu okresu trwania moratoriów kredytowych wygląda lepiej od założeń banku, poinformował prezez mBanku Cezary Stypułkowki.

Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 12% r/r i wynosi 214 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 16% r/r i wynosi 150,2 mln euro, podała spółka.

Orange Polska w nowej strategii chce zaktualizować kwestie związane z dywidendą i chciałby powrócić do ich wypłaty, wynika ze słów członka zarządu ds. finansowych Jacka Kunickiego.

mBank oczekuje, że koszt ryzyka będą wynosić ok. 150 punków bazowych w całym 2020 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

PKP Cargo i PKP Energetyka podpisały list intencyjny , w którym potwierdzają podjęcie współpracy przy stworzeniu najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, mających umożliwić PKP Cargo wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) do zasilania infrastruktury, podał przewoźnik. Podpisanie dokumentu odbyło się podczas Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK).

BioMaxima otrzymała zgodę Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych na wprowadzenie od dzisiaj na rynek antygenowych testów marki BioMaxima do wykrywania SARS-CoV-2, podała spółka.

Santander Bank Polska zdecydował o uruchomieniu procedury zwolnień grupowych, które będą realizowane do końca 2022 roku i obejmą do 2 tys. wszystkich zatrudnionych na koniec września br. - zarówno w centrali, jak i w sieci dystrybucji, podał bank.

PGE Baltica - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2, podała spółka. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku.

Unipetrol - czeska spółka z Grupy Orlen - miał 93 mln zł straty EBITDA LIFO w III kwartale 2020 roku wobec 425 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik netto wyniósł -125 mln zł w porównaniu do 174 mln zł zysku rok temu, podała spółka. Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w III kw. 2020 r. wyniosły 246 mln zł, w porównaniu do 251 mln zł rok wcześniej.

Orlen Lietuva - litewska spółka z Grupy Orlen - miał 158 mln zł straty EBITDA LIFO w III kwartale 2020 roku, w porównaniu do 176 mln zł zysku rok wcześniej oraz 54 mln zł straty netto, wobec 98 mln zł zysku rok temu, podała spółka. Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva w III kw. 2020 r. wyniosły 46 mln zł, w porównaniu do 35 mln zł rok wcześniej.

Curiosity Diagnostics, spółka z grupy Scope Fluidics, podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski, podało Scope Fluidics. Potencjalnym dystrybutorem systemu będzie firma PZ Cormay, która posiada sieć dystrybucji i wsparcia dla klientów w zakresie produktów do diagnostyki medycznej in-vitro.

DB Energy podpisał umowę ws. finansowania projektów z obszaru efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych z Efficiency Solutions II SV zarządzanym przez fundusz inwestycyjny Susi Partners, podała spółka. Susi Partners umożliwi finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro.

Komputronik odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., wobec 6,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen zakłada, że marże rafineryjne mogą być pod presją do czasu redukcji globalnego potencjału produkcyjnego o ok. 3 mbd, co może potrwać kilka kwartałów, podała spółka.