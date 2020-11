Przegląd informacji ze spółek

Polacy jako główną przyczynę smogu na równi wskazują używanie do ogrzewania domów niskiej jakości paliw i działalność zakładów przemysłowych (po 83%), wynika z raportu "Barometr ekologiczny Polaków. Co robimy, aby chronić środowisko?" Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Dodatkowo 80% ankietowanych wśród czynników pogarszających jakość powietrza wymienia eksploatację nieekologicznych źródeł energii.

All In! Games zawarł umowę wydawniczą z Naraven Games Sarl, na podstawie której partner będzie odpowiedzialny za stworzenie gry o nazwie kodowej "Joker", podała spółka.

Portfel zamówień grupy Mirbudu miał na koniec września br. wartość ok. 5,5 mld zł łącznie na lata 2020-2024, w tym ok. 1,3 mln zł na 2020 r., podała spółka w raporcie kwartalnym.

Publikując wyniki za III kwartał 2020 r. Allegro podwyższyło swoje oczekiwania co do wzrostu wartości sprzedanych produktów (GMV) w całym br. do nieznacznie powyżej 50% r/r oraz skorygowanej EBITDA - do wyraźnie powyżej 20% r/r, podała spółka. Założenia dotyczące przychodów i capeksu pozostały bez zmian wobec planów przedstawionych w prospekcie spółki.