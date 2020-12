Przegląd informacji ze spółek

W oparciu o wstępne rozmowy z podmiotami, którym zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy, GTC spodziewa się, że wyniki finansowe ulegną pogorszeniu, a GTC odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości, podała spółka. Oczekiwany jest spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych wynoszący ok. 74 mln euro za IV kw., co stanowi spadek o 3,4% w porównaniu do wyceny wynoszącej 2 161 mln euro na 30 września 2020 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Unimot uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych o nazwie Unimot Klub+, podała spółka. Zapisy do programu ruszą 4 stycznia 2021 r., a fizycznie zacznie on działać od lutego.

Lubelski Węgiel Bogdanka ma wszelkie zasoby potrzebne do wydobywania węgla energetycznego do 2049 r., poinformował wiceprezes Dariusz Dumkiewicz.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Medinice w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E1, E2, H1 i I, podała spółka.

genXone powraca do realizacji strategicznego projektu - Nanobiome, którego celem jest jak najdokładniejsze zbadanie i poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej. Obecnie spółka udostępnia pierwsze wyniki analiz mikrobiomu osobom, które zgłosiły się do projektu, podał genXone.

Noble Securities obniżył prognozowany wolumen sprzedaży gry "Cyberpunk 2077" przez CD Projekt do końca 2020 r. do 15,5 mln z 18,8 mln egzemplarzy oraz szacowaną sprzedaż w ciągu 12 miesięcy od daty premiery do 23,1 mln z 27 mln egzemplarzy, podano w raporcie. W ocenie brokera, dzięki planowanym poprawkom do gry spółka zachowuje długoterminowe wykorzystanie znacznego potencjału sprzedażowego produktu.