Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia podpisała umowę o współpracy z OW Offshore S.L. z siedzibą w Hiszpanii dotyczącą rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, podała spółka. Spółka OW Offshore to spółka joint venture, w której po 50-proc. udziałów posiadają EDP Renovaveis z siedzibą w Lizbonie oraz Engie z siedzibą w Paryżu, podano także.

Rada nadzorcza PMPG Polskie Media powołała do zarządu, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku, Ilonę Weiss oraz Jolantę Kloc, podała spółka. Ilonie Weiss powierzono pełnienie funkcji prezesa zarządu, a Jolancie Kloc - wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy.

DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - otrzymała zamówienie z Procurador Fiscal de la Federacion w Meksyku na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk, podała spółka.

X-Trade Brokers Dom Maklerski otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I części zysku netto za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. w wysokości 78 mln zł, podała spółka.

Bloober Team postanowił przedłużyć proces przeglądu opcji strategicznych do końca stycznia 2021 roku, podała spółka.

Prawa do akcji (PDA) spółki Dadelo zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Rafako w restrukturyzacji kwestionuje w całości prawo Gaz-Systemu do odstąpienia od umowy, budowy gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty (umowa Goleniów) oraz podnosi zastrzeżenia odnośnie do prawa Gaz-Systemu do odstąpienia od umowy dotyczącej budowy tłoczni Kędzierzyn (umowa Kędzierzyn), podała spółka.