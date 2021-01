Przegląd informacji ze spółek

Marcin Rulnicki złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE), podała spółka .

Rada nadzorcza VRG powołała do składu zarządu Ernesta Podgórskiego jako członka zarządu odpowiedzialnego za IT i e-commerce oraz Olgę Lipińską-Długosz powierzając jej pełnienie funkcji członka zarządu, podała spółka.

Echo Investment sprzedało 464 mieszkania w IV kw. 2020 r., a przekazało 792, podała spółka. Rok wcześniej było to odpowiednio 418 i 672.

Tauron Polska Energia rozpoczął prace nad prototypowymi magazynami energii, do których budowy koncern wykorzysta wyeksploatowane baterie z autobusów elektrycznych, podała spółka. Projekt Second Life ESS (z ang. Energy Storage System) powstaje przy wsparciu konsorcjum firm Solaris Bus & Coach oraz Impact Clean Power Technology.

ConsoleWay - spółka z grupy Ultimate Games, specjalizująca się w portowaniu gier na konsole - w ramach przeprowadzonej w grudniu prywatnej emisji akcji, pozyskała od inwestorów 1 mln zł, podała spółka. Zebrane środki studio przeznaczy na realizację bieżących i nowych projektów oraz rozwój spółki. Do końca br. ConsoleWay planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

Vigo System miało 14,45 mln zł przychodów w IV kwartale 2020 r. wobec 11,07 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 30,5%, podała spółka.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej Artifex Mundi wynosiły w grudniu 2020 r. łącznie 2 497 tys. zł, co oznacza wzrost o 41% r/r, podała spółka. Od początku 2020 r. przychody Artifex Mundi wzrosły, według wstępnych danych, o 54%, do 25,7 mln zł. To najwyższy poziom przychodów w dotychczasowej historii spółki.